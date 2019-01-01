Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр закрывается из-за COVID-19 Коронавирус выявлен у четырёх сотрудников Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С четверга, 24 сентября, Театр-Театр вынужден приостановить работу на две недели и перенести премьеру спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» в связи с подтвержденным диагнозом COVID-19 у четырех сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Люди, близкие к театру, ждали этого, потому что премьеру и пресс-показ спектакля не объявляли широко: ждали результат теста режиссёра Даниила Чащина.

По информации пресс-службы театра, состояние сотрудников, заболевших коронавирусом, стабильно, они проходят лечение. Лица, находившиеся в прямом контакте с заболевшими, изолированы и находятся дома. Всем сотрудникам Театра-Театра проводится поэтапное тестирование на коронавирус, рекомендована самоизоляция при первых же признаках заболевания. Медик театра ежедневно мониторит состояние здоровья артистов, работников технических служб, цехов, административного персонала. Ситуация стабильна и находится под контролем.

Работа Театра-Театра возобновится после диагностики сотрудников и проведения всех необходимых профилактических мер. О точной дате открытия Театра-Театра будет сообщено дополнительно, тогда же будут обнародованы новые даты премьерных показов нового спектакля.

Касса Театра-Театра с 24 сентября также закрыта. Билеты на все перенесенные спектакли, в том числе премьеру «Загадочное ночное убийство собаки», остаются действительными. Зрители смогут воспользоваться ими, как только будут назначены новые даты мероприятий. В случае несогласия с переносом билеты можно обменять на любые спектакли репертуара или вернуть по месту приобретения с 100% компенсацией стоимости после отмены карантина. Вопросы по поводу билетов можно задать по тел. +7 (342) 201-76-26 с 9.00 до 20.00.

«Загадочное ночное убийство собаки» – невезучий спектакль. Его первая назначенная премьера сорвалась ещё в конце прошлого театрального сезона из-за введения режима самоизоляции.

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