Коронавирус выявлен в 47 школах и 12 детсадах Пермского края Образовательные учреждения не закрыты, но классы и группы, где выявлены случаи заражения, отправлены на дистанционное обучение Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

По данным краевого оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с 17 по 23 сентября COVID-19 выявлен в 47 общеобразовательных учреждениях Пермского края.

Как правило, вирус выявлен у одного представителя класса в следующих территориях: Пермь, Соликамск, Березники, Лысьва, Суксун, Красновишерск, Кудымкар, Юсьва, Барда, Чайковский, Кунгур, Чердынский городской округ.

Контактировавшие одноклассники продолжают обучение дистанционно по месту жительства.

Также по одному случаю выявлено в 12 детсадах в следующих территориях: Пермь, Юсьва, Березники, Красновишерск, Чайковский, Ординский городской округ.

Детсады не закрыты, но по домам отправлены дети из групп, где были выявлены случаи вируса.

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