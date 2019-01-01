Коронавирус выявлен в 47 школах и 12 детсадах Пермского края
Образовательные учреждения не закрыты, но классы и группы, где выявлены случаи заражения, отправлены на дистанционное обучение
По данным краевого оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с 17 по 23 сентября COVID-19 выявлен в 47 общеобразовательных учреждениях Пермского края.
Как правило, вирус выявлен у одного представителя класса в следующих территориях: Пермь, Соликамск, Березники, Лысьва, Суксун, Красновишерск, Кудымкар, Юсьва, Барда, Чайковский, Кунгур, Чердынский городской округ.
Контактировавшие одноклассники продолжают обучение дистанционно по месту жительства.
Также по одному случаю выявлено в 12 детсадах в следующих территориях: Пермь, Юсьва, Березники, Красновишерск, Чайковский, Ординский городской округ.
Детсады не закрыты, но по домам отправлены дети из групп, где были выявлены случаи вируса.
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