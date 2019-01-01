Михаил Суслов Краевой минздрав планирует увеличить показатели целевого приёма врачей Пока из отрасли больше уходит специалистов, чем появляются новые Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минздрав Пермского края отправил заявку в федеральное министерство здравоохранение о выделении мест в рамках целевой подготовки врачей в медуниверситет (ПГМУ). Так, в 2021 году по плану планируется зачислить в рамках целевой подготовки 312 студентов специалитета (против 169 - в 2020) и 187 студентов в ординатуру (132 - в 2020 году). Цифры были озвучены министром здравоохранения Пермского края Оксаной Мелеховой в рамках комитета по бюджету краевого Заксобрания.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края:

— Там, где есть нехватка кадров, мы «перекрываем» телемедицинскими консультациями и выездной формой работы. Для того чтобы увеличить увеличения медицинского персонала, нам нужно повысить целевые цифры приёма, чего мы и добились на уровне федерации. Это позволит нам через 6 лет принимать врачей больше, чем у нас уходит из отрасли. Последние 10 лет отрасль совершенно не восполняла свои кадры: у нас условно, грубо говоря, уходит из отрасли 210-220 врачей в год, а приходят 160-180 человек. То сеть формировался постоянный минус. Конечно, приём 240-260 студентов позволит с определённого времени выйти в положительный баланс.

На вопрос позволяет ли закон оставлять этих целевиков через 6 лет (так как у них может быть желание уехать из региона), Мелехова ответила: «Их нужно привлекать другими методами, которые мы придумаем сообща».

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