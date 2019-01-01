В Перми водителя BMW приговорили к четырём годам за намеренный наезд на двух сотрудников ДПС Поделиться Поделиться Твитнуть

Кировский районный суд Перми приговорил к четырём годам лишения свободы уроженца одного из государств СНГ, который в феврале 2020 года совершил намеренный наезд на двух сотрудников ГИБДД.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей»).

Судом установлено, что в феврале водитель автомобиля BMW X5 в центре Перми превысил скоростной режим, что заметил патруль ГИБДД. На просьбы остановиться он не отреагировал, а напротив, попытался скрыться.

Фактически было организовано преследование нарушителя, который попытался скрыться в Кировском районе Перми. В одном из дворов был обнаружен автомобиль нарушителя, но в момент приближения к нему сотрудников ДПС, водитель намеренно сбил двоих полицейских. В результате один из них получил сотрясение мозга, а второй — ушибы.

В ходе расследования обвиняемый уверял, что не он был за рулём, затем признал, что именно он сбил сотрудников, но ненамеренно.

Но суд счёл эти доводы неубедительными.

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