Елена Синица В краевом минобре обещают открыть до конца недели школу, оставшуюся без отопления Поделиться Поделиться Твитнуть

В министерстве образования Пермского края корреспонденту «Нового компаньона» прокомментировали ситуацию в соликамской школе №17, которая из-за отсутствия отопления в здании перевела детей на дистанционное обучение.

«В микрорайоне произошёл прорыв теплотрассы, обеспечивающей теплоснабжение здания школы №17. Начальная школа осталась без отопления. Аварию устранят до конца текущей недели. Школа приняла решение на это время перевести детей на дистанционную форму обучения. Вся информация об организации обучения была доведена до родителей», — сообщили в министерстве.

Напомним, руководство образовательного учреждения приняло решение перевести учащихся начальных классов на дистанционное обучение с 23 по 28 сентября.

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