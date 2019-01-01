Елена Синица Департамент транспорта просит перевозчиков обеспечить пассажиров масками за свой счёт Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент транспорта администрации Перми направил перевозчикам письмо с просьбой обеспечить защитными масками не только персонал, но и пассажиров, которые находятся в салоне транспортного средства без средств индивидуальной защиты. При этом в департаменте пояснили «Новому компаньону», что обеспечивать масками первозчики будут за свой счёт.

Напомним, в последнее время в Прикамье и Перми вновь увеличился ежесуточный показатель новых инфицированных. В среду, 23 сентября, зафиксировано 74 случая, что вернуло регион на уровень июльских показателей.

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