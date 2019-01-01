Елена Синица В Прикамье из-за порывов ветра без электричества остались 33 населённых пункта Поделиться Поделиться Твитнуть

В ночь на 23 сентября из-за резких порывов ветра без электричества остались 33 населённых пункта Пермского края. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на «МРСК Урала».

Всего зафиксировано 37 нарушений подачи электричества. Всего было зафиксировано 37 нарушений. Отключения коснулись 2 тыс. жителей.

Ликвидировали последствия непогоды 32 ремонтные бригады.

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