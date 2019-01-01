Михаил Суслов За сутки в Прикамье скончались семь заражённых COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в регионе скончались семь пациентов, заражённых коронавирусом.

Среди них трое скончались непосредственно от вируса, четверо — от сопутствующих заболеваний.

Таким образом, за всё время в регионе с начала пандемии скончались 425 пациентов, инфицированных COVID-19.

Отметим, количество заболевших с начала пандемии достигло 9,3 тыс. человек (за минувшие сутки — 74 новых случая), 6417 человек вылечились.

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