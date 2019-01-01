Елена Синица Владельцы кофейни Stardogs объявили о её продаже Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми на продажу выставлена pet-friendly-кофейня Stardogs, которая расположена по адресу ул. Луначарского, 90. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито», факт его размещения «Новому компаньону» подтвердили владельцы заведения.

Здание общей площадью 50 кв. м можно приобрести за 800 тыс. руб. Общее количество посадочных мест — 20–25. Собственник кофейни также отмечает, для начала работы имеется всё необходимое: кофемашина, холодильник, морозилка, кондитерская витрина, мебель. Новому владельцу собственник готов передать контакты поставщиков.

Алёна Чурина, владелица Stardogs:

— Конечно, нас подкосил период коронавируса. Мы были готовы к открытию задолго до того, как был объявлен режим самоизоляции, поэтому нам оставалось либо рискнуть и открыться, либо потерять средства. По сути, развивать новую точку планировалось за счёт оборотных средств другой нашей кофейни на ул. Мира, 30. Но и там поток посетителей в это время снизился, соответственно, стало не хватать денег на оформление и дизайн нового заведения, рекламу, в целом на его развитие.

Примечательно, что заведение открылось в самый пик режима самоизоляции — в середине апреля этого года.

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