Елена Синица Минпросвещения утвердило новый порядок приёма детей в школу Поделиться Поделиться Твитнуть

Новый порядок приёма детей на обучение по программам начального, общего, основного общего и среднего общего образования утверждён приказом Министерства просвещения РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В основном нововведения касаются приёма детей по программам начального образования. Среди новшеств — приоритетный приём в школу детей, у которых в ней уже обучаются брат и сестра.

В правилах приёма закреплён и возраст, с которого может начаться обучение в начальной школе, —шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже восьми лет. Для обучения в более раннем или более позднем возрасте требуется письменное заявление родителей и разрешение учредителя школы.

Кроме этого, изменятся сроки приёма заявлений на обучение детей в первый класс для детей, проживающих на закреплённой территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный приём. Так, приём будет начинаться 1 апреля и завершаться 30 июня текущего года.

Приказ о зачислении директор должен издать в течение трёх рабочих дней после завершения приёма документов. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений на обучение в первом классе начинается с 6 июля и продолжается до момента заполнения свободных мест (но не позднее чем до 5 сентября текущего года).



Также, согласно приказу, распорядительный акт о закреплении школы за микрорайоном должен издаваться не позднее 15 марта текущего года, школа должна опубликовать его на своём сайте в течение 10 календарных дней с момента издания.

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