Григорий Серёдкин
«Парма» завершила предсезонку победой над «Уралмашем»
Пермский БК «Парма» сыграл последнюю товарищескую игру в предсезонной
подготовке. Со счётом 83:74 команда Казиса Максвитиса обыграла клуб из
Суперлиги-1 — екатеринбургский «Уралмаш».
Самыми результативными игроками «Пармы» во встрече стали Роб Джонсон (17 очков, 5 подборов, 3 передачи, 3 перехвата) и Адас Юшкявичюс (12 очков, 4 подбора, 4 передачи).
Это третья победа пермяков в девяти предсезонных играх. Ранее «Парма» обыграла казанский УНИКС и московский ЦСКА-2. Но уступила «Зениту», УНИКСу, «Нижнему Новгороду», дважды «Химкам» и ЦСКА в финале Кубка Гомельского.
Напомним, старт «Пармы» в новом сезоне Единой лиги ВТБ намечен на 26 сентября. Пермяки на выезде сыграют с московским ЦСКА. Дома в УДС «Молот» «Парма» сыграет 9 октября с красноярским «Енисеем».
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