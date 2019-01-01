Григорий Серёдкин Стал известен второй соперник «Пармы» в Кубке Европы ФИБА Поделиться Поделиться Твитнуть

Вечером 22 сентября стал известен соперник второго клуба, который сыграет с пермским БК «Парма» в группе Кубка ФИБА Европа. Им стал болгарский «Балкан» из города Ботевград.

Их игра с белорусским «Цмоки-Минск» закончилась со счётом 73:65. Теперь минская команда поспорит за путёвку в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов с литовским клубом «Нептунас» из Клайпеды, а болгары составят компанию «Парме» в Кубке Европы ФИБА.

Напомним, старт «Пармы» еврокубке должен был состояться 14 октября. Однако позже стало известно о переносе турнира на 2021 год. Поэтому розыгрыш кубка начнётся 6 января следующего года.

Наш клуб попал в группу из трёх команд. Помимо болгарского «Балкана», в группе пермяки сыграют с австрийским «Капфенберг Буллз». Из группы в плей-офф турнира напрямую выходят две команды, занявшие первое и второе место.

Добавим, что вчера «Парма» завершила предсезонную подготовку. Со счётом 83:74 команда Казиса Максвитиса обыграла клуб из Суперлиги-1 — екатеринбургский «Уралмаш». Самыми результативными игроками «Пармы» во встрече стали Роб Джонсон (17 очков, 5 подборов, 3 передачи, 3 перехвата) и Адас Юшкявичюс (12 очков, 4 подбора, 4 передачи).

Это третья победа пермяков в девяти предсезонных играх. Ранее «Парма» обыграла казанский УНИКС и московский ЦСКА-2. Но уступила «Зениту», УНИКСу, «Нижнему Новгороду», дважды «Химкам» и ЦСКА в финале Кубка Гомельского.

Старт «Пармы» в новом сезоне Единой лиги ВТБ намечен на 26 сентября. Пермяки на выезде сыграют с московским ЦСКА. Дома в УДС «Молот» «Парма» сыграет 9 октября с красноярским «Енисеем».

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