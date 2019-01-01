Михаил Суслов У министра тербезопасности Прикамья выявили COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Батмазов

Константин Долгановский

По результатам тестирования коронавирус был подтверждён у министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова. Об этом сообщили в министерстве.

«Накануне Виктор Батмазов почувствовал недомогание, ярко выраженных симптомов не было. Заболевание проходит бессимптомно, министр проходит лечение дома», — пояснили в пресс-службе минтербеза.

Ранее COVID-19 обнаружили у губернатора края Дмитрия Махонина, депутата Госдумы Игоря Сапко, и. о. первого замглавы администрации губернатора Виктора Агеева.

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