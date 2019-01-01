Елена Синица
В Перми из детсада эвакуировали всех детей
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В Перми 22 сентября эвакуирован весь персонал и ученики детского сада на ул. Беляева — всего 280 человек. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое МЧС.
Причиной эвакуации стало короткое замыкание электрической плиты.
На место выехали 15 единиц техники и 53 человека пожарных и спасателей. Замыкание не переросло в возгорание.
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