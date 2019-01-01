Елена Лодыгина журналист Пермяк получил свидетельство о смерти на мать, которая оказалась жива Поделиться Поделиться Твитнуть

Житель Перми Алексей Несмачных 30 июля 2020 года обратился в Кировский районный суд Перми с иском к ГБУЗ ПК «Городская больница №6» и отделу ЗАГС об аннулировании актовой записи о смерти его матери.

Как следует из материалов дела, его мать находилась на стационарном лечении в отделении для лечения COVID-19 с 14 июля 2020 года. 24 июля 2020 года истцу было сообщено о смерти матери. А 28 июля 2020 года отделом ЗАГС выдано свидетельство о её смерти и составлена запись акта об этом. Однако при обращении в больницу было установлено, что женщина жива и находится на лечении, а справка о смерти была выдана ошибочно на другого пациента.

Суд установил, что отдел ЗАГС действительно составил запись акта о смерти и выдал свидетельство. Ответчиком в суде выступила ГБУЗ ПК «Городская больница №6». Третьими лицами по делу проходили ГУ МВД России по Пермскому краю, управление Пенсионного фонда, ЗАГС Кировского района.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля брат «умершей» пояснил, что в конце апреля 2020 года его сестра действительно поступила в больницу с инсультом, впоследствии ее перевели в больницу №6 с пневмонией. Он приезжал в больницу к сестре, разговаривал с лечащим врачом по телефону, поскольку в отделение никого не впускали из-за карантина. Через несколько дней ему сообщили, что она умерла. Он приехал в больницу, где ему подтвердили смерть сестры, затем он поехал в морг, где ему было выдано медицинское свидетельство о смерти. Однако тело к опознанию не предъявляли. Перед похоронами он снова приехал в морг «попрощаться с сестрой», но обнаружил, что в гробу не её тело, а другой женщины. После этого выяснилось, что сестра жива и находится в больнице. В середине августа 2020 года её выписали из медучреждения.

Таким образом, судом было установлено, что на момент составления записи акта о смерти мать истца была жива, поэтому суд удовлетворил исковые требования, аннулировав запись акта о смерти, составленную отделом ЗАГС. Решение суда было вынесено 8 сентября 2020 года.

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