Елена Лодыгина журналист Александр Филиппов утверждён на посту председателя комитета по городскому хозяйству Пермской думы Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Филиппов

Депутаты Пермской гордумы в ходе пленарного заседания 22 сентября поддержали выдвижение Александра Филиппова на пост председателя комитета по городскому хозяйству. С инициативой выступил профильный комитет.

Отметим, председатель комитета по городскому хозяйству сменился после того как предыдущий глава, депутат Пермской гордумы Вячеслав Григорьев победил на довыборах в Законодательное собрание Пермского края по округу №2 и сложил депутатские полномочия.

По словам заместителя председателя комитета Олега Афлатонова, Александр Филиппов был выдвинут на этот пост по предложению Вячеслава Григорьева и единогласно поддержан комитетом.

Сам Александр Филиппов, который отличился своей критикой в адрес транспортного блока администрации Перми, считает, что комитет по городскому хозяйству является одним из ключевых в жизнедеятельности города.

«Та планка, которая сегодня существует, и тот задел, который есть, очень высокий. Мы постараемся, как минимум, не уронить эту планку, и очень надеюсь, что вы не разочаруетесь в своём сегодняшнем решении», — заявил Александр Филиппов.

Напомним, ранее Александр Филиппов занимал пост генерального директора МУП «Пермгорэлектротранс». В Пермскую гордуму он был избран по 17 округу и входит в состав комитетов по городскому хозяйству, а также по вопросам градостроительства, планирования и развития территорий, где активно занимается оценкой и анализом транспортной реформы Перми.

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