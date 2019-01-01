Елена Лодыгинажурналист
Александр Филиппов утверждён на посту председателя комитета по городскому хозяйству Пермской думы
Отметим, председатель комитета по городскому хозяйству сменился после того как предыдущий глава, депутат Пермской гордумы Вячеслав Григорьев победил на довыборах в Законодательное собрание Пермского края по округу №2 и сложил депутатские полномочия.
По словам заместителя председателя комитета Олега Афлатонова, Александр Филиппов был выдвинут на этот пост по предложению Вячеслава Григорьева и единогласно поддержан комитетом.
Сам Александр Филиппов, который отличился своей критикой в адрес транспортного блока администрации Перми, считает, что комитет по городскому хозяйству является одним из ключевых в жизнедеятельности города.
«Та планка, которая сегодня существует, и тот задел, который есть, очень высокий. Мы постараемся, как минимум, не уронить эту планку, и очень надеюсь, что вы не разочаруетесь в своём сегодняшнем решении», — заявил Александр Филиппов.
Напомним, ранее Александр Филиппов занимал пост генерального директора МУП «Пермгорэлектротранс». В Пермскую гордуму он был избран по 17 округу и входит в состав комитетов по городскому хозяйству, а также по вопросам градостроительства, планирования и развития территорий, где активно занимается оценкой и анализом транспортной реформы Перми.
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