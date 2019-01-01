Алиса Окулова В Прикамье — 72 новых случая заболевания COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора на полдень 22 сентября, в Пермском крае зафиксировано 72 новых положительных теста на коронавирус. Об этом сообщает «Рифей».

Из новых заболевших 64 человека госпитализированы, восемь лечатся в домашних условиях.

Таким образом, общее количество заболевших жителей региона с начала пандемии достигло 9225 человек, из них выздоровели 6371 человек, скончались 418 человек, остальные — сейчас проходят лечение.

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