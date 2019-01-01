Елена Синица Коронавирус диагностирован у депутата Заксобрания Марии Коноваловой Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Коновалова

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Депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова на своей страничке в Facebook сообщила о том, что болеет коронавирусом.

«Вынуждена пропустить нынешнее пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края в режиме off-line. Ушла на больничный из-за COVID-19. Состояние удовлетворительное. Нахожусь в надёжных руках специалистов Пермской краевой клинической больницы», — написала Коновалова.

Напомним, ранее стало известно о заболевании депутата Заксобрания Олега Постникова.

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