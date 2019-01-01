Михаил Суслов Региональный минфин: собственные доходы края сократились на 22 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам первого полугодия, бюджет Пермского края получил почти 67 млрд руб. доходов (около 40% от плановых годовых показателей), расходы при этом составили 68,5 млрд руб. (почти 36% от плана). Текущий дефицит бюджета — 1,6 млрд, госдолг — 8 млрд руб. (он покрывается бюджетными кредитами из федерального бюджета), ещё 37 млрд руб. до конца года планируется взять в качестве коммерческих кредитов. Такие цифры были озвучены во вторник, 22 сентября, министром финансов Пермского края Еленой Чугариной на заседании комитета по развитию инфрастрактуры Заксобрания.

«В этом году из федерального бюджета поступают доходы, надо бы радоваться, но связано это не только с увеличением дотаций по нацпроектам, но и с антикризисными мерами. Плюс поступили дополнительные средства из-за спада экономической деятельности», — пояснила Елена Чугарина.

По её словам, региональные доходы имеют отрицательную динамику, потому что «недополучаем собственные доходы».



Чугарина добавила, что собственные доходы на 1 сентября недополучены на сумму в 22 млрд руб. Основные выпадения произошли по налогу на прибыль (17 млрд руб.), НДФЛ (минус 4,5%), налогу на имущество.

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