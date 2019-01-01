Елена Лодыгина журналист Роспотребнадзор под угрозой штрафа вынудит компании привить работников от гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое управление Роспотребнадзора направило юрлицам предписания о проведении обязательной вакцинации от гриппа лиц, находящихся в группе риска, с охватом не менее 75%. В случае невыполнения предписания юрлицам и руководителям грозят штрафы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения угрозы заболевания»). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Предписания были направлены в компании, работающие в сферах промышленного производства, продуктового ритейла и связи. В этих компаниях от гриппа должны быть привиты не менее 60% от штата и не менее 75% лиц из группы риска.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Пермского края уже заявляло, что в этом году в Пермском крае от гриппа будет привито не менее 60% населения — 1,5 млн человек. Необходимость проведения вакцинации в Роспотребнадзоре связывают с предстоящей эпидемией ОРВИ и гриппа, а также с пандемией коронавируса.

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