Михаил Суслов Спикером Сивинской думы стал тренер спортшколы Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся сегодня, 21 сентября, первом заседании думы Сивинского муниципального округа депутаты выбрали председателем тренера-преподавателя Сивинской ДЮСШ Николая Черенёва. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе администрации округа.

Николай Черенёв (округ №1, «Единая Россия») в думу избрался впервые. До этого был депутатом на непостоянной основе совета депутатов Бубинского сельского поселения. Он сменил на посту Владимира Сунцева, который возглавлял Земсобрание три созыва: в 2005–2009, 2014–2019 и 2019–2020 гг.

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