Елена Синица На неделе по ночам будет перекрываться движение на перекрёстке ул. Ленина и Комсомольского проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми с полуночи до 6 утра 22, 23 и 24 сентября на пересечении ул. Ленина и Комсомольского проспекта будет ограничено движение всех видов транспорта по чётной стороне ул. Ленина. Об этом сообщили в горадминистрации.

Причина — дорожные работы по укладке асфальтобетонного покрытия проезжей части.

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