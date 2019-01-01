Григорий Серёдкин Матч «Пармы» с «Енисеем» перенесён из Красноярска в Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Первая домашняя игра БК «Парма» в сезоне Единой лиги ВТБ-2020/2021 пройдёт 9 октября, а не 18 октября, как планировалось ранее. Эта дата указана в расписании на официальном сайте Единой лиги ВТБ.

Информацию об этом подтвердили и в пресс-службе БК «Парма». Причину переноса игры с «Енисеем» из Красноярска в Пермь в клубе не пояснили.

Отметим, ранее было известно, что первый домашний матч «Пармы» должен состояться 18 октября с польской «Зеленой Гурой». Теперь дата первого домашнего матча сдвинулась на девять дней раньше. «Енисей» и «Парма» поменялись домашней и гостевой игрой, следовательно матч «Енисей» — «Парма» в Красноярске состоится 17 января 2021 года.

Билеты на первую игру сезона в продажу ещё не поступили, поэтому о количестве болельщиков, которые смогут посетить матч, пока не известно. В Единой лиге ВТБ «Парма» стартует 26 сентября, в Москве, где сыграет с ЦСКА. 4 октября команду Казиса Максвитиса ожидает выезд в Саратов на игру с местным «Автодором».

Напомним, ранее пермский ХК «Молот-Прикамье» объявил, что пустит на первые домашние матчи нового сезона в ВХЛ по 20% болельщиков от общей вместимости УДС «Молот» на хоккейные матчи.

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