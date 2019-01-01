Елена Лодыгина журналист Аукцион на достройку авиатехникума признан несостоявшимся На него никто не заявился Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Краевое минзакупок подвело итоги аукциона на строительство нового учебного корпуса Пермского авиационного техникума им. А. Д. Швецова. На конкурс не поступило ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Напомним, новый аукцион на строительство нового корпуса авиационного техникума был объявлен 11 сентября 2020 года, после того как с предыдущим подрядчиком — ООО «ГарантСтрой» — был расторгнут контракт по соглашению сторон. Он был заключён на 529,4 млн руб. Стоимость работ по новому аукциону составляет 478,8 млн руб.

Объект должен быть сдан во втором квартале 2022 года.

Пятиэтажный корпус авиационного техникума возводится на пересечении улиц Максима Горького и Екатерининской. Здание рассчитано на 1,2 тыс. обучающихся. Строительство нового учебного корпуса ведётся за счёт краевого бюджета.







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