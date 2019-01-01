Михаил Суслов Замглавы администрации Перми Виктор Агеев заразился COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

И. о. первого заместителя главы администрации города Перми Виктор Агеев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Агеев находится на больничном, заболевание протекает бессимптомно.

Напомним, на прошлой неделе COVID-19 обнаружен у десятка заметных политических и общественных деятелей региона. В частности, у губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, экс-мэра Перми и депутата Госдумы Игоря Сапко, гендиректора театра оперы и балета Андрея Борисова, мэра Березников Сергея Дьякова.

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