Михаил Суслов Общее количество инфицированных COVID-19 жителей Прикамья за всё время превысило 9,1 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, на полдень 21 сентября в Пермском крае зафиксировано 70 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «Рифей».

Таким образом, за всё время с начала пандемии общее количество заболевших в регионе достигло 9153 человек.

Из них 6326 человек выздоровели, 411 — скончались. Остальные сейчас проходят лечение.

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