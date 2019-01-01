Мария Сыропятова В этом году Wildberries увеличил количество продавцов в Пермском крае в 2,5 раза Поделиться Поделиться Твитнуть

С онлайн-ритейлером Wildberries в Пермском крае сотрудничают 264 продавца, что в 2,5 раза больше, чем в декабре 2019 года (тогда число продавцов онлайн-площадки составляло 109). Об этом «Новому компаньону» рассказали в самой компании.

Однако онлайн-ритейлеру пока не удалось осуществить одну из главных целей — открыть в Прикамье центр экспертизы, который упростил бы для продавцов приёмку товаров от локальных партнёров и его отправку в основные складские комплексы.

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