Мария Сыропятова В 2020 году Wildberries планирует открыть в Перми центр экспертизы Компания подыскивает помещение Поделиться Поделиться Твитнуть

Крупнейший электронный ритейлер в России Wildberries планирует в следующем году открыть в Перми центр экспертизы электронной коммерции. Об этом «Новому компаньону» рассказали в Wildberries. Сейчас компания находится в поисках подходящего помещения.

В центре экспертизы электронной коммерции будет проводиться прямая приёмка поставок от локальных партнёров и осуществляться дальнейшая отправка товаров в основные складские комплексы, что позволит локальным поставщикам сократить логистическое плечо и снизить накладные расходы.

На базе центра сотрудники компании совместно с приглашёнными экспертами из сферы ритейла и интернет-торговли будут проводить для производителей региона обучающие курсы, семинары и тренинги по электронной коммерции.

В разных городах России открыты 12 центров экспертизы Wildberries. На сегодняшний день с Wildberrires сотрудничают 42 поставщика из Пермского края, по сравнению с прошлым годом их число выросло почти в 2,5 раза. По данным компании, за 11 месяцев 2019 года объёмы продаж партнёров из Пермского края превысили 160 млн руб.

В Пермском крае работают 80 пунктов выдачи заказов Wildberries. В планах у компании — открыть ещё порядка 20—30 новых точек до конца 2020 года.