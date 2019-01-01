Дождливая погода продлится в Перми до среды Поделиться Поделиться Твитнуть

По прогнозу Гидрометцентра РФ, наступившая рабочая неделя в Перми, с 21 по 25 сентября, будет относительно прохладной.

Особенно это касается её первой половины до среды, когда дневная температура не поднимется выше +10° и постоянно возможны осадки.

Немного теплее должны стать четверг и пятница, когда вероятность осадков будет небольшой, возможны прояснения, а температура воздуха поднимется до +13°.

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