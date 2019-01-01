На следующей неделе в Пермский край поступят 7 тыс. доз вакцины от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о сроках поступления вакцины от коронавируса «Спутник V». Пробная партия — 42 дозы — поступила в регион на днях. Поступление вакцины было тестовым с целью отработки механизма транспортировки, так как у вакцины особый температурный режим хранения.

Поступление следующей партии запланировано уже на следующей неделе. Регион ожидает 7 тыс. доз. Всего до конца октября в Пермский край будет поставлено 10 тыс. доз вакцины. Как сообщает в Instagram министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, на региональном оперативном штабе было решено использовать первые партии вакцины для иммунизации граждан, входящих в группу повышенного риска. Прежде всего, это медики, соцработники, педагоги и работники транспорта.

Напомним, вакцина от новой коронавирусной инфекции была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Регистрационное удостоверение получено 11 августа 2020 года. В начале сентября вакцина была введена в гражданский оборот. Первыми пробную партию вакцины от новой коронавирусной инфекции получили Амурская и Владимирская области, Хакасия, Башкирия, Ингушетия, Дагестан и Красноярский край.

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