В Прикамье за сутки выявлен 71 случай заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 71 новый случай заражения COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9083 человек. Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни — 1,14. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении.

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