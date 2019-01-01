Цены на аренду жилья в Перми за месяц снизились на 3,3% Поделиться Поделиться Твитнуть

ЦИАН представил данные по динамике цен на аренду жилья в крупных городах России. За основу была взята средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир за август и сентябрь 2020 года. Наибольшее снижение цен на двухкомнатные квартиры (до 6,6%) наблюдается в Екатеринбурге, Волгограде (6,3%) и в Ростове-на-Дону (5,7%).

Однокомнатные квартиры сильно подешевели в Екатеринбурге (4,8%) и Уфе (4,2%). В Перми снижение цен на аренду двухкомнатных квартир, по данным за сентябрь 2020 года, составило 3,3% (до 14,8 тыс. руб.), однокомнатных квартир — на 1,3% (до 20,7 тыс. руб.).

Среди городов, где средняя стоимость аренды жилья продолжает расти, оказались Москва, Новосибирск, Воронеж, Красноярск, Нижний Новгород, Самара и Омск.

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