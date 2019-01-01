Самолет Москва — Пермь вернулся в аэропорт из-за технических неполадок Поделиться Поделиться Твитнуть

Самолёт рейсом Москва — Пермь после взлета вынужден был вернуться в аэропорт Внуково из-за технических неполадок. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье».

Инцидент произошёл 19 сентября. Самолет должен был приземлиться в пермском аэропорту в 20:10. Однако сразу после взлёта на борту возникли технические неполадки, и командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Борт благополучно приземлился в Москве, после чего пассажирам был предоставлен резервный борт.

Напомним, в конце августа военно-транспортный самолёт Ан-26 совершил экстренную посадку в пермском аэропорту из-за срабатывания датчика неисправности двигателя. Неисправности возникли во время выполнения планового полёта.

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