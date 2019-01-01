Военно-транспортный самолёт совершил экстренную посадку в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Военно-транспортный самолёт Ан-26 совершил посадку в пермском аэропорту 21 августа из-за срабатывания датчика неисправности двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Во время выполнения планового полета у военно-транспортного самолёта Ан-26 сработал датчик неисправности одного из двигателей. Поэтому командир воздушного судна принял решение прекратить полётное задание и благополучно вернулся на аэродром вылета. В результате авиаинцидента никто не пострадал.

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