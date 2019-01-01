В Перми в ТРК «Семья» можно будет сделать прививку от гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Рядом с ТРК «Семья» в течение суток будет работать мобильный пункт по вакцинации от гриппа, организованный Центром медицинской профилактики. Прививку можно будет сделать в воскресенье, 20 сентября.

Всем желающим предлагается бесплатная вакцина «Совигрипп». Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, ранее ведомство уже разворачивало мобильный пункт по вакцинации. Тогда от гриппа привились 100 человек.

Всего в Пермском крае планируется в этом году вакцинировать от гриппа не менее 1,5 млн человек (60% населения). Вакцина уже поступила в медицинские учреждения.

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