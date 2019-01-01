«Аэрофлот» и S7 объявили распродажу билетов Поделиться Поделиться Твитнуть

Две авиакомпании: «Аэрофлот» и S7 — объявили распродажу билетов. «Аэрофлот» распродает билеты со скидкой до 50% на на билеты туда-обратно из Москвы в следующие города: Екатеринбург, Челябинск, Нижневартовск, Томск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Новый Уренгой, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Абакан, Якутск, Нижний Новгород, Воронеж, Пенза, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Волгоград, Ростов, Пермь, Уфа, Краснодар, Ставрополь, Минеральные Воды, Махачкала, Сочи, Анапа, Астрахань, Белгород, Саратов, Ульяновск, Мурманск, Владикавказ, Хабаровск и Владивосток.

Скидка будет действовать с 23 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года. Аналогичную распродажу билетов объявил и другой перевозчик — S7. Авиакомпания предлагает скидки до 50% на все действующие направления, включая одно зарубежное — Турцию.

Ранее крупные авиакомпании обратились в федеральный Минтранс и попросили ещё на полгода продлить мораторий на банкротство, который истекает в сентябре этого года. Из-за этой меры кредиторы не могут банкротить должников из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей и взыскивать долги.

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