Пермский край получит 10 тыс. доз вакцины от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермский край поступила пробная партия вакцины от коронавируса «Спутник V», которой планируется привить лиц из группы риска: медработников, учителей, сотрудников сфер торговли, услуг, чья работа предполагает непосредственный контакт с большим количеством людей. Всего в ближайшее время в Пермский край ожидается поступление больше 10 тыс. доз вакцины. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Пробная партия вакцины была направлена Минздравом РФ в регион с целью отработки механизма доставки, так как у вакцины особый температурный режим хранения.

Вакцина «Спутник V» состоит из двух компонентов. Сначала делается укол (в дельтовидную мышцу в верхней трети плеча) из флакона с синей крышкой. Через три недели — ещё одна инъекция из флакона с красной крышкой. После первой прививки формируется гуморальный иммунитет, после второй эффект закрепляется, формируется более стойкий и длительный клеточный иммунитет. Первую партию вакцины выпустили в России в гражданский оборот 8 сентября. Массовая вакцинация лиц из группы риска была запланирована на ноябрь-декабрь 2020 года.

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