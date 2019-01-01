В Пермском крае выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом в регионе. В Пермском крае за предыдущие сутки выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19. Среди зараженных — 34 мужчины, 33 женщины и один ребёнок. 25 заболевших находятся в возрасте старше 65 лет.

Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 9012 человек. Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни — 1,13 (на 18 сентября — 1,12).

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