В Перми законсервируют два памятника культуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский центр охраны памятников начал проведение противоаварийных работ по защите объектов культурного наследия в Кировском районе Перми. Речь идёт о двух памятниках культуры: Даче на набережной и Даче Синакевича.

Работы по «консервации» объектов включают в себя защиту оконных и дверных проёмов, устройство ограждения по периметру участка.

Напомним, Дача на набережной находится на ул. Кировоградской, 178, Дача Синакевича — на ул. Танцорова, 24. Оба объекта были переданы в оперативное управление городского центра охраны памятников.

Разработка научно-проектной документации на реставрацию Дачи Синакевича запланирована на 2021 год, Дачи на набережной — на 2022 год. Провести реставрационные работы планируется до 2023 года, к 300-летию Перми.

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