Григорий Серёдкин «Парма» уступила ЦСКА в финале Кубка Гомельского Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» проиграл московскому ЦСКА в финале Кубка Гомельского. Финал предсезонного турнира состоялся вечером 18 сентября в Москве и завершился со счётом 91:51 в пользу «армейцев».

Ранее в полуфинале турнира пермяки обыграли ЦСКА-2 со счётом 87:75 и вышли в финал.

Всего в предсезонке «Парма» одержала две победы (в полуфинале над ЦСКА-2 и 7 сентября над казанским УНИКСом (89:86)) и потерпела шесть поражений: от Зенита (88:53), УНИКСа (96:94), «Нижнего Новгорода» (83:75), «Химок» (93:90) и (73:69) и в финале минувшего турнира. Все матчи прошли на выезде.

Напомним, старт «Пармы» в новом сезоне Единой лиги ВТБ состоится 26 сентября. Соперник — московский ЦСКА. Далее команду Казиса Максвитиса ожидают выезды в Саратов на игру с «Автодором» (4 октября) и в Красноярск на игру с «Енисеем» (11 октября). В Перми «Парма» сыграет 18 октября, соперник — польская «Зелена Гура» (0+).

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