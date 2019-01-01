Мария Сыропятова В Орджоникидзевском районе Перми планируют построить пожарное депо Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская администрация изменила вид разрешённого использования одного из земельных участков в Орджоникидзевском районе Перми, в микрорайоне Голованово. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии.

В департаменте градостроительства и архитектуры Перми пояснили, что участок был передан в постоянное пользование ГКУ ПК «Управление государственной противопожарной службы Пермского края» ещё в январе. Там планируется построить пожарное депо V-типа на два выезда.

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