Михаил Суслов В Перми усиливают масочный режим в торговых центрах Оперштаб продлил запрет на работу детских развлекательных центров и ночных клубов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

По итогам очередного онлайн-заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 18 сентября принято решение усилить масочный режим, в первую очередь — в торговых центрах и продуктовых сетях.

«Необходимо провести работу с собственниками торговых центров и торговых сетей. Если не будет соблюдаться режим, оперштаб будет вынужден закрывать общественные пространства. То же самое касается промышленных предприятий», — пояснил Дмитрий Махонин, который вёл оперштаб из больницы, где сам проходит лечение от COVID-19.

Кроме того, из-за увеличения количества ежесуточного выявления новых заболевших принято решение на две недели продлить существующие запреты на работу детских игровых центров, ночных клубов и дискотек.

Также до 4 октября продлена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет.

Как отметил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев, заболеваемость увеличилась на 10%.

«Росту заболеваемости способствовало несоблюдение масочного режима, нарушение социального дистанцирования, посещение массовых мероприятий, — обозначил глава Роспотребнадзора.

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