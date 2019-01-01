Елена Синица В Перми заменили 12 остановочных комплексов, до конца года планируется установить 116 Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми начала массовую замену части остановочных павильонов. На этой неделе установлено 12 комплексов — три павильона и девять навесов.

Как отметили в департаменте транспорта, до конца года должно быть установлено 116 комплексов. А до конца 2021 года — 278 комплексов.

Больше всего — в Свердловском районе — 69 комплексов, в Мотовилихинском — 56, в Орджоникидзевском — 40, в Дзержинском — 31, в Кировском — 29, в Индустриальном — 27, в Ленинском — 25, в Новых Лядах — один.

Конструкции представляют из себя металлический каркас, оборудованный лавочками и стендом для сбора рекламных объявлений и афиш.

При этом в соцсетях отмечалось недовольство процессом замены — на части остановок убрали старые комплексы, но они не сразу заменены на новые, в результате пассажирам приходится ждать транспорт на открытом воздухе, часто под дождём.

В частности, подобные случаи относятся и к самому центру города — на ул. Ленина.

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