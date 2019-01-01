Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» пустит на домашние матчи 20% зрителей от вместимости арены Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ХК «Молот-Прикамье» планирует пустить на домашние матчи клуба 20% болельщиков от максимальной вместимости арены УДС «Молот». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 23 сентября начнётся первая в сезоне домашняя серия «молотобойцев». На этот день запланирована игра с ХК «Звезда» (Москва). 25 сентября пермяки сыграют с «Динамо» (Московская область), а 27 сентября — с «Югрой» (Ханты-Мансийск).

«Более точная информация о том, в каком формате будет проходить матч открытия и домашняя серия игр, появится 21 сентября. После этого дня в продажу поступят билеты, если эпидемиологическая обстановка будет позволять проведение матчей со зрителями», — отметили в пресс-службе.

Отметим, вместимость УДС «Молот» на хоккейные матчи составляет 6 тыс. человек. Соответственно, матч пермского хоккейного клуба смогут посетить 1200 человек.

Ранее команда Александра Агеева обыграла курганский ХК «Зауралье» (0:4), челябинский «Челмет» (1:3), но затем уступила орскому «Южному Уралу» (3:2) и «Горняку» из Учалов (4:2).

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