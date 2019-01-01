Елена Синица В выходные отключат воду в 36 домах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие выходные пройдёт отключение воды на ул. Героев Хасана в связи с реконструкцией сети водопровода. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

В связи с этим с 10 утра 19 сентября до 10 утра 20 сентября без воды останутся следующие дома:

- ул. Героев Хасана, 102, 102/1, 102 к.1, 104, 104/1, 106, 106 к. 2, 108, 110, 110а, 111, 111/1, 111/2, 113, 113а, 113б, 115, 115а, 117, 123, 145а, 147, 149, 149б, 149/3, 151а, 155, 157, 159;

- ул. Центральная Ферма, 1, 2, 5, 8, 10, 15, 113.

Кроме этого, могут быть перебои в водоснабжении села Фролы и посёлка Ферма Пермского района.

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