Григорий Серёдкин Пермяков ожидают прохладные и дождливые выходные Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие выходные, 19 и 20 сентября, в Перми ожидается дождливая погода с переменной облачностью.

Так, по прогнозу Гидрометцентра РФ, в субботу дневная температура будет держаться в районе 11–13°, ближе к ночи возможен дождь. В воскресенье температура понизится до 4–7°, днём и вечером прогнозируются обильные осадки.

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