Михаил Суслов
За сутки в Прикамье скончались четыре пациента с коронавирусом
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По данным минздрава Прикамья, в регионе за сутки скончались четыре пациента, заражённых COVID-19. При этом два пациента скончались непосредственно от вируса, ещё два — от сопутствующих заболеваний.
Таким образом, общее количество
умерших от коронавируса и сопутствующих
болезней достигло 392, сообщает «Рифей».
За сутки прибавилось и количество новых заболевших — 67 человек, то есть общее число заражённых за всё время достигло 8944.
Среди новых инфицированных — 25 мужчин, 39 женщин и трое детей.
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