Михаил Суслов За сутки в Прикамье скончались четыре пациента с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным минздрава Прикамья, в регионе за сутки скончались четыре пациента, заражённых COVID-19. При этом два пациента скончались непосредственно от вируса, ещё два — от сопутствующих заболеваний.

Таким образом, общее количество умерших от коронавируса и сопутствующих болезней достигло 392, сообщает «Рифей».



За сутки прибавилось и количество новых заболевших — 67 человек, то есть общее число заражённых за всё время достигло 8944.



Среди новых инфицированных — 25 мужчин, 39 женщин и трое детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.