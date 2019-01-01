Подростку, сбившему насмерть 23-летнюю пермячку, изменили условный срок на реальный Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд 18 сентября изменил приговор 17-летнему подростку, который в мае этого года на автомобиле Lexus насмерть сбил 23-летнюю жительницу Перми. Вместо условного двухлетнего наказания, которое ранее назначил ему суд Индустриального района, краевой суд изменил наказание на реальное — 1,5 года воспитательной колонии.

Напомним, происшествие случилось поздно вечером 6 мая. Молодой человек проигнорировал красный сигнал светофора на перекрёстке ш. Космонавтов и ул. Братьев Игнатовых и на скорости более 100 км/ч сбил девушку, которая шла на зелёный сигнал светофора.

Родственники погибшей не согласились с, по их мнению, мягким приговором районного суда. Краевой суд поддержал их позицию. При этом защита молодого человека намерена подать апелляцию.

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