Григорий Серёдкин Гандбольный клуб «Пермские медведи» ушёл на карантин из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский гандбольный клуб «Пермские медведи» ушёл на карантин из-за COVID-19, обнаруженного у игрока и сотрудника клуба. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердил президент «Пермских медведей» Алексей Никифоров.

«Неожиданный результат для нас, мы жёстко соблюдали меры предосторожности. Сделали КТ лёгких у всех. По результатам у двоих человек подтвердилась инфекция — у игрока и сотрудника клуба. Матча с волгоградским «Каустиком» 20 сентября точно не будет. Игра 26 сентября с «Чеховскими медведями» (г. Чехов) — под вопросом. Сейчас мы закрыты на карантин, повторные тесты сделаем 20–21 сентября. Надеемся как можно скорее вернуться к привычной работе и продолжить выступление в чемпионате», — рассказал президент клуба.

Напомним, вчера на карантин ушёл другой пермский спортивный клуб — ФК «Амкар». Футболисты пробудут на «дистанционке» с 17 до 28 сентября и не сыграют два запланированных на эти даты матча.

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