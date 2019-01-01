Елена Лодыгина журналист В бюджете Перми на 2023 год прогнозируется профицит в 168 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Комитет по бюджету и налогам рассмотрел положение «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021–2023 годы». В частности, в 2021 году доходы города Перми прогнозируются на уровне 21,8 млрд руб., на 2022 год — 22,2 млрд руб., на 2023 год — 22,9 млрд руб. Расходная часть бюджета также изменится: на 2021 год она составит 23,8 млрд руб. (дефицит достигнет 805 млн руб.), в 2022 году — 24,5 млрд руб. (дефицит составит свыше 1 млрд руб.), в 2023 году — свыше 24 млрд руб. (профицит составит 168 млн руб.).

Доля инвестиционных расходов в общей структуре бюджета останется почти неизменной. Основные направления, на которые планируется тратить деньги, — это «Социальная сфера», «Общественные связи и безопасность города», «Городское хозяйство», «Развитие инфраструктуры». В следующем году планируется оптимизация отдельных отраслевых мероприятий. Кроме того, администрация города было приняла 35 дополнительных расходных обязательств: 29 из них — социального характера, два — в сфере физической культуры и благоустройства, четыре — краткосрочного характера (которые реализуются к 300-летию города).

По словам замглавы Перми Веры Титяпкиной, при подготовке проекта бюджета на 2021–2023 годы предлагается использовать базовый сценарий социально-экономического развития. Однако темпы роста заработной платы работников крупных и средних предприятий в следующем году оцениваются на уровне 104,9%, что ниже прогнозируемого темпа на 1,5%.

«В 2022 году также ожидается отклонение от предыдущего прогноза на 0,9%. В 2023 году данные показатели ожидаются на уровне 105,3%. Реализация мер по стабилизации ситуации на рынке труда позволит в среднесрочном периоде ограничить снижение доходов населения», — заявила Вера Титяпкина.

В случае ухудшения экономической ситуации в 2021 году документом предлагается предоставить право администрации Перми на оперативное перераспределение бюджетных средств на финансирование мероприятий, связанных с поддержкой бизнеса и профилактикой распространения коронавирусной инфекции. В этом же случае предусмотрено продление льгот и отсрочек по налогам и неналоговым доходам для субъектов малого и среднего бизнеса. По словам Веры Титяпкиной, несмотря на сложные экономические условия, базовые ориентиры бюджетной политики города останутся неизменными, а при формировании бюджета было учтено замедление темпов роста доходов, уточнены параметры транспортной отрасли и предусмотрено замещение снижения доходов бюджета кредитными средствами.

По словам главы Контрольно-счётной палаты Перми Марии Батуевой, ведомство провело экспертизу основных направлений бюджетной и налоговой политики и выявило несколько недостатков. В частности, в документе была представлена информация по основным сферам городского хозяйства, а информации о сфере общественной безопасности не было. В части платы за проезд на общественном транспорте задекларирована ежегодная индексация, однако порядок формирования тарифов не предусматривает обязательную ежегодную индексацию, а тариф устанавливается решением Пермской городской думы.

Мария Батуева предложила пересмотреть подходы к планированию бюджетных инвестиций и закладывать денежные средства на реализацию того или иного проекта лишь в том случае, когда объект указан в генеральном плане, готов проект планировки территории, у муниципалитета оформлены права на земельный участок и есть возможность проведения инженерных сетей. Также в КСП указали на некорректность расчётов нормативных затрат учреждений дополнительного образования, которые взяты за 1 июня 2017 года.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Натальи Мельник, при оценке законопроекта эксперты были солидарны в одном, что в инициативе нет каких-либо инновационных подходов при формировании бюджета.

«2020 год поставил нам задачу, с которой ранее мы ещё не сталкивались. Поэтому решение должно быть нестандартным, мы не можем использовать только традиционные подходы при проектировании основных направлений бюджетной и налоговой политики, так как ситуация с коронавирусом не закончилась, а меры по поддержке бизнеса должны усиливаться и не ограничиваться этим годом», — пояснила Наталья Мельник.

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